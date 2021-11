FOTOS | Gala Montes vs. Bárbara de Regil, ¿qué pasó? Te contamos.

Murió el perrito de Bárbara de Regil, compartió su tristeza en redes sociales, ¡y Gala Montes dijo que solo busca likes y hacer un circo!

Bárbara de Regil y Gala Montes discuten en redes sociales por una perrita.

Bárbara de Regil, actriz e influencer fitness, compartió a través de sus redes sociales que su perrita, Nala, había fallecido la madrugada del 14 de noviembre de 2021 debido a que fue envenenada. Mira las fotos AQUÍ . La actriz estuvo compartiendo en su cuenta de Instagram, algunos momentos de sus visitas al veterinario, lo que había sucedido y el progreso de su mascota.

En los videos se veía a la perrita Nala muy triste y decaída, acostada en la mesa del veterinario. Poco tiempo después se le vio notoriamente mejor, por lo que regresaron a seguir el tratamiento a casa. Bárbara dejó de compartir Instagram Stories durante la noche y por la tarde del otro día, publicó entre lágrimas, que su perrita, quien ya formaba parte de su familia, murió por envenenamiento. ¿La razón? Nala se comió el veneno para rata que el fumigador de la casa de Regil dejó a su alcance, ¡y la actriz lo consideró como una irresponsabilidad!

Ahí comenzó la discusión, pues Gala Montes comentó su publicación con un “Ahora compra otro”, ¡y los fans de Bárbara no lo tomaron nada bien! Pues consideraron que ese comentario era de muy mal gusto, ya que de Regil pasaba por un mal momento... Bárbara contestó a Gala diciendo: “no entiendo tu comentario. Un perrito no es un mueble que cambias así como así”.

Los internautas fueron hasta las redes de Gala para seguir atacándola, por lo que la también actriz decidió responder “la diferencia es que a mí se me mueren a los 16 años, no a los 6 meses”... Los usuarios de las redes sociales continuaron los ataques hacia Montes, por lo que la actriz muy molesta, no se quedó callada y dijo: “Me están atacando. ¿Les digo algo? Me vale madres, me vale madres sus ataques. Cancélenme, cancelen a las personas que sí tienen que cancelar, que no les aportan nada a sus vidas. ¿No se están dando cuenta que están subiendo todo porque quieren hacer un pinche circo de todo? En fin, eso me pasa por andar abriendo mi bocota, no vuelvo a decir nada, pero lo tenía que hacer”...

Y es que aseguró que Bárbara lo único que busca es generar likes y hacer un circo de todo. “Si ustedes quieren admirar a una persona que dice que ama a los animales, que se le muere un perro a los 6 meses y que lo abandona un mes porque está en Los Ángeles, que va y regala una peluca y sube una historia de que se une a todas las personas con cáncer y no sé qué. Solamente quiere likes, eso está mal”...

La última respuesta de Bárbara al respecto, fue “Y para la gente que le cuesta ver un video de alguien llorando, acostúmbrense al mundo real , llevo llorando dos días y creo que ese es el tema con las redes : todo es color de Rosa (y eso a la gente le gusta) y cuando ves algo REAL te cuesta creerlo. No todo es lindo . También tenemos momentos fuertes. Supongo es parte de la vida aunque me cueste mucho aceptarlo”...

¿Ustedes qué opinan?

