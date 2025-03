¿Gala Montes y Bárbara Islas sí fueron pareja? Excompañero rompe el silencio

En los últimos días tanto Gala Montes como Bárbara Islas han sido tendencia en las redes sociales, pues mientras la primera afirma que sostuvo una relación amorosa con ella, la segunda rechaza cabalmente este hecho señalando que la actriz y cantante únicamente quiere tomar la popularidad de la comunidad LGBT para aumentar el número de seguidores, esto durante una conversación que tuvo con Yordi Rosado.

La situación ha escalado a niveles mayúsculos, pues la respuesta de Gala Montes al rechazo de Bárbara Islas fue llamarla “mustia” al tiempo de publicar una foto de ella en donde parece ser un sillón, misma que tan solo minutos después eliminó. Ahora, ha surgido el nombre de un excompañero de ambas, el cual habría confirmado que la relación amorosa, efectivamente, existió.

¿Bárbara Islas y Gala Montes si fueron pareja?

Gala Montes y Bárbara Islas coincidieron en algunos proyectos televisivos, por lo que pudo haber sido ahí en donde el amor entre ambas nació. Ahora, ha salido a la luz un video protagonizado por Orlando Santana, actor que tuvo la oportunidad de trabajar con ambas y quien, sin pelos en la lengua, dejó claro que él fue testigo de la relación amorosa que ambas vivieron.

Según las palabras de Santana, al ser cuestionada sobre la cercanía que tenía en los sets con Bárbara Islas, Gala Montes le respondió que “sí tenían algo” que, hasta el momento, nadie conocía. Finalmente, aseguró que ambas hablaron para llegar a un acuerdo sobre si hacían pública su relación, y si bien Bárbara aceptó al principio, minutos después cambió de opinión.

¿Gala Montes puede ser arrestada por la Ley Olimpia?

La foto que Gala Montes compartió en sus redes sobre Bárbara Islas podría generarle problemas con la Ley Olimpia, esto considerando que Islas no habría estado de acuerdo con que su rostro fuera evidenciado en redes por alguien más que no fuera ella. Sin embargo, hasta el momento no se han revelado más detalles sobre este hipotético problema legal.