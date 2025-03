Gala Montes llama “mustia” a Bárbara Islas; usuarios piden que se le aplique la Ley Olimpia

En las últimas horas se dio a conocer que Bárbara Islas negó cualquier tipo de relación sentimental con Gala Montes, actriz que previamente había confirmado este hecho. Tal situación habría enfurecido a la también cantante, quien, en forma de venganza, utilizó el impacto que tiene en las redes sociales para llamarla “mustia”. Esto fue lo que ocurrió.

Fue durante una charla con Yordi Rosado que Bárbara Islas no solo aseguró que no tuvo ningún vínculo sentimental con Gala Montes, sino que dejó entrever que la actriz utilizó a la comunidad LGBT para ganar adeptos y aumentar sus niveles de popularidad en el mundo digital. Tal hecho enojó a la propia Gala, quien no tuvo problemas en llamarla “mustia” por haberla rechazado.

Bárbara Islas habla de lo sucedido con Gala Montes durante la entrevista de Yordy Rosado, aclarando que solamente eran amigas y confirmando que el hate que recibió por meses fue por negarse a seguirle la jugada porque iba a colgarse del movimiento LGBT+ pic.twitter.com/F2g8eIhZnj — Shady Lu ⸆⸉ 🩶🐍 (@shadyrepera) March 17, 2025

Gala Montes llama “mustia” a Bárbara Islas

En medio de los conflictos que ha tenido con otros personajes del espectáculo como Adrián Marcelo y Karime Pindter, ahora Gala Montes ha sumado una nueva polémica a su vida al revelar detalles de la relación que, según sus palabras, vivió con Bárbara Islas. De igual forma, compartió un mensaje a sus seguidores y una foto de la propia Islas en la que parece ser su hogar, misma que tiempo después borró.

“No te voy a dar protagonismo; pero, ¿quieres que te recuerde lo que pasó esa noche? En ese mismo sillón (haciendo referencia a una foto de Bárbara). Mija, si no te hubiera pasado eso nadie sabría quien es Bárbara Islas. Y segunda, acepta que te gustan las morras también. Nadie te sacó del clóset, se te preguntó. Lo que haces para librarte del hate que sabes perfectamente por qué te cayó, mustia”, explicó.

Gala Montes le envia un Mensaje a Barbara Islas pic.twitter.com/YJy9ThIK4v — La Portada A.I (@LaPortadaAI1) March 17, 2025

¿Se puede aplicar la Ley Olimpia a Gala Montes?

La Ley Olimpia no es más que un conjunto de reformas legislativas que buscan reconocer la violencia digital para, así, sancionar los delitos que violen la intimidad sexual de las personas en los medios digitales. Tal situación ha hecho que algunos usuarios pidan que se aplique esta ley a Gala Montes, quien si bien borró la foto de Bárbara Islas tiempo después, sus haters consideran que no tuvo el permiso de ella para publicarla.