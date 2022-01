Bárbara de Regil sufrió depresión tras las críticas en redes sociales.

Bárbara de Regil admitió que tras una ola de dimes y diretes con diversos famosos, así como una lluvia de críticas en redes sociales, sufrió depresión hace aproximadamente tres meses.

Durante su visita al estudio de Ventaneando, la actriz e influencer reconoció que llegó un momento en que sí le pegó fuerte todo lo que se decía sobre su persona.

“Hace tres meses me dio una depresión muy fuerte, no quería comer, no quería dormir, estaba grabando de lunes a sábado, un rollo. Fueron las agresiones en las redes, porque ahí sí me amenazaron de muerte a mí y a mi hija. Después sacaron notas de que yo tenia ya seguridad privada, cuando yo he tenido seguridad desde que estoy con Fer”, dijo Regil.

“Salí de la depresión creyendo que la gente únicamente te va a dar lo que son y hablan dependiendo de las heridas que tienen. Si en la pareja me enojo con Fer, después pienso que me enojé porque yo tengo una herida del pasado y Fer solo la tocó", continuó Bárbara.

Hija de Bárbara de Regil imita los hábitos de su mamá

Luego de que nuestros queridos conductores elogiaran a Bárbara de Regil porque su hija parece su hermana, la actriz habló respecto a ella.

La infuencer dijo que su hija solía llevar un estilo de vida muy diferente al de ella y siempre lo respetó. Sin embargo, llegó un punto en el que al vestirse, quizá no vio el cuerpo que quería y decidió imitar a su madre.

Actualmente, la joven de 16 años come tan saludable como su madre, e incluso, cuando acuden a restaurantes, suelen perdir el mismo platillo bajo en calorías.

Bárbara de Regil ya cumple 7 años de feliz matrimonio, actualmente se encuentra en plenitud al tener éxito con sus clases en vivo por México y otros países, además de disfrutar de la compañía de su hija.

