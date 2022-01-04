Miguel Bosé revela detalles inéditos sobre su serie biográfica.

El 2022 será quizá, uno de los años en que la vida privada de Miguel Bosé estará más expuesta que nunca, debido al lanzamiento de su biografía El hijo del capitán trueno, que se lanzó en noviembre pasado, pero también porque empezará a grabarse la serie sobre su vida, cuyos detalles, él mismo ha compartido durante la promoción de su libro, abordando temas como la presión que su padre, el torero Luis Miguel Dominguín, ejercía sobre él.

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Se abordará la relación edípica que mantenía con su madre y hasta la ruptura de la famosa pareja, pero ¿mermó esto su autoestima?

Imagínate donde estoy, lo que he hecho, si hubiese tenido la autoestima machacada... creo que no. Era un niño muy determinado y obviamente los golpes que recibía externos, que recibía en la autoestima, se ve que de alguna manera fueron resueltos muy rápidamente, sino no hubiese podido levantar cabeza

Mis padres se divorciaron, se separaron... Yo pensé y dije: ‘por lo menos ya no está mi padre para machacarme’

Miguel Bosé logró superar todos sus problemas de la infancia

El cantante niega haber tomado revancha de los hechos que en el pasado pudieron llegar a lastimarlo.

Dejo un contenido sin rencor, sin revanchas, sin dolor, donde todo se resuelve. Te das cuenta de que lo que importa es contar y compartir determinadas cosas porque ya te da igual y se ve de forma mucho más limpia y más puras. Yo tengo la extraordinaria facultad de borrar lo que es malo, de alguna manera lo que es negativo, lo aparto, lo archivo, lo entierro, desaparece...

Este año, el rodaje de la serie biográfica sobre Miguel Bosé comenzará en España, repasando la trayectoria del cantante de los años setentas hasta la actualidad, a diferencia de su libro que empieza con su nacimiento y termina en el momento en que debuta musicalmente.

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