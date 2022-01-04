Captamos imágenes exclusivas sobre la serie de Vicente Fernández.

Ventaneando volvió al estado de Hidalgo para recorrer algunos de los pueblos que sirvieron como locación para contar la vida de Vicente Fernández, y que usted, verá muy pronto en su boiserie.

Entre estos pueblos se encuentran Real del Monte, Huasca y Tezuantla, donde algunos lugareños reseñaron a este programa algunas de las escenas que se rodaron ahí.

Esta casita que es una parte de adobe va a recrear de alguna forma los primeros años de la infancia de Vicente Fernández...

Algo más o menos vi de la historia… estuvo muy bien. Ahí dejaron un letrero de ‘se vende leche’. Me imaginó que sus papás tenían animales y vivían en estas condiciones

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La serie incluirá la boda de Vicente Fernández y Cuquita Abarca

Y en una casa de fachada verde que fue pintada por la misma producción se grabó una de las escenas más importantes en la vida de El Charro de Huentitán: su boda con doña Cuquita Abarca.

Grabaron algunos días aquí… estuvieron como 15 días. Solo sé que filmaron una boda de Vicente Fernández cuando era joven

Pero en Huasca, esto fue lo que se grabó.

Aquí fue grabado el rodaje de unas 50 personas, fue grabada la plaza principal… inclusive la parada de camiones de los años 40, cuando transportaban de todo un poco

Estuvieron con unos camiones antiguos haciendo unas escenas sobre la serie del señor Vicente Fernández

Como se sabe, la serie producida por Caracol Televisión contará con 36 episodios grabados en locaciones de México y Estados Unidos, y se espera que llegue a finales de este año 2022 bajo el título de El Rey, un nombre digno de quien es el máximo ídolo de la música vernácula mexicana.

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