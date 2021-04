Madrastra de Frida Sofía desmiente con pruebas a Alejandra Guzmán.

La polémica en la vida de Alejandra Guzmán no tiene final. Y que, la cantante mexicana, habló de los presuntos golpes que sufrió a manos de su ex Pablo Moctezuma, en una reciente entrevista con Adela Micha.

La rockera criticó el apoyo de Pablo Moctezuma a Frida Sofía, quien denunció abuso sexual por parte de su abuelo Enrique Guzmán.

“Me da mucho gusto que su padre la esté apoyando, pero que la apoye de verdad… yo en 29 años no he hablado con él, no quiero hablar con él, porque a él se le olvidó las golpizas que me daba, por eso yo me separé de él y yo nunca lo he hecho público, pero al final yo he tenido que salir adelante de muchos abusos, y nunca me casé con él, yo nunca tuve una obligación con él”, dijo.

Por si fuera poco, Alejandra Guzmán tachó a Pablo Moctezuma de mal papá, pues nunca estuvo al pendiente de su hija Frida Sofía.

Yo siempre he dejado que Frida vea a su padre a pesar de que yo siempre la he sacado adelante, nunca le dieron ni un pañal, entonces si ahorita la van a apoyar, yo de verdad le agradezco porque le hace falta mucho cariño de su padre, siempre le hizo falta y creo que eso es bueno, pero no es como para ponernos a nosotros en contra de ella, porque siempre le dimos amor

Beatriz Pasquel desmiente a Alejandra Guzmán con polémicas pruebas

La entrevista de Alejandra Guzmán para el programa Me Lo Dijo Adela se viralizó en todas las redes sociales.

Por si fuera poco, Beatriz Pasquel, pareja de Pablo Moctezuma, también reaccionó a las palabras de La Guzmán.

La madrastra de Frida Sofía publicó algunas fotografías en su cuenta de Instagram, donde rompió el silencio sobre la relación de Pablo con su primogénita.

Beatriz Pasquel publicó varias fotos, donde Pablo Moctezuma si tuvo contacto con Frida Sofía desde la infancia, pasando por la adolescencia y hasta la juventud.

“Ale y Emi en mi casa de Acapulco”, “Ale, Frida y Pablo”, “Hello”, “Cumple de Natasha en nuestra casa” y “Celebraciones”, fueron algunas frases que escribió la actriz para desmentir a Alejandra Guzmán.

