Bebé se convierte en ‘maestro del biberón’ y pide un ‘shot’ de leche

En un mundo donde las nuevas generaciones parecen haber nacido con una innata habilidad, para sorprendernos con su ingenio y destreza, un bebé ha demostrado que está en otro nivel y se volvió viral en unas cuantas horas.

Mientras muchos pequeños se divierten con sus juguetes, este bebé ha decidido dar un giro inesperado a las fiestas, al pedir un “shot” de leche, hecho que dejó a todos los presentes boquiabiertos. Sí, leíste bien, este pequeño llevó su entusiasmo por el biberón a otro nivel, demostrando que no tiene límites.

¿Cómo sucedieron los hechos?

En un gracioso video que se ha vuelto viral en las redes sociales, se puede observar a un grupo de mujeres, reunidas alrededor de una mesa, con un adorable bebé en el centro, acompañado por quien parece ser su mamá.

En esta inusual escena, el bebé sorprende a todas las mujeres presentes, al tomar de su biberón con leche, cada vez que gritan "¡shot!”. Lo más curioso es que, él también golpea la mesa en respuesta. Parece que este pequeño ha decidido llevar la fiesta a otro nivel y sus ocurrencias han desatado las carcajadas de los usuarios en las redes sociales.

¿Cómo reaccionaron en redes sociales?

Es precisamente la singularidad de esta escena, la que ha capturado la atención de miles de usuarios en las redes sociales, quienes han compartido el video, que ya cuenta con más de 100 millones de reproducciones y aproximadamente 25 millones de “me gusta”. Esta situación no es de extrañar, ya que la espontaneidad y el entusiasmo del bebé, se ganaron el corazón de las personas. Sin duda, este pequeñín tiene un talento especial para divertirse y alegrar a quienes lo rodean. ¡Un verdadero maestro del “shot” en las reuniones!

Las personas no dudaron en dejar un comentario en la publicación, señalando que “lo están entrenando” para el futuro: “Cuando no tomas, pero te gusta estar en la fiesta”, “Las nuevas generaciones van a ser de otro mundo” y “El verdadero ‘si reencarno no diré nada, pero daré señales’”, fueron algunos de las cómicas observaciones que hicieron los usuarios.