¿Qué pasó con la pareja que fue captada teniendo relaciones en el cablebús?

Hace algunos días, les informamos sobre un hecho que se hizo viral en las redes sociales. Una pareja de jóvenes, no se aguantó las ganas y le dio rienda suelta al deseo, mientras viajaban a bordo del cablebús en Guayaquil, Ecuador.

¿Cómo se dieron los hechos? La pareja aprovechó que se encontraban a solas, para mantener relaciones sexuales al interior del cablebús. En el video se pueden apreciar los rostros de ambos jóvenes, por lo que las autoridades están buscándolos.

Te puede interesar: Captan a pareja en cablebús teniendo relaciones sexuales (VIDEO)

#Urbaneando disfrutamos de una hermosa vista en el cablebús

El joven, identificado como Carlos, se percató muy tarde de la existencia de una cámara de seguridad, aunque no le tomó mayor importancia. Luego de ser vistos teniendo relaciones íntimas al interior de la cabina, personal de seguridad utilizó las bocinas para emitir un mensaje: “En la siguiente estación serán desembarcados por personal de seguridad”.

💯Cablebus Video Viral de Pareja Jovenes en Teleferico el a Twitter, video del teleférico twitter, teleferico guayaquil video completohttps://t.co/WKNKJEZFqz pic.twitter.com/SF742eW3iD — Vivak Tomar (@VivakTomar48814) July 14, 2023

¿Cómo reaccionaron las redes?

El video generó gran indignación y algunos internautas mostraron su malestar, con comentarios como: “Me enfurece que hagan este tipo de cosas”, “Es el resultado de no actuar correctamente, tienen derechos, pero hoy en día todo está conectado”, “No hay respeto por nada, ni nadie”.

También te puede interesar: VIDEO: Mujer comparte a su esposo con su hermana y su mamá

¿Qué ha pasado con los jóvenes?

Los jóvenes identificados como Carlos y Tatiana, quienes protagonizan el video, reaparecieron recientemente junto a un reconocido abogado de Ecuador, para revelar el drama que han enfrentado tras la difusión de la grabación. Aseguraron que, habrá consecuencias legales para los responsables de la filtración.

Carlos denunció haber sido afectado, tanto en su salud como en su trabajo, ya que fue despedido tras la filtración del video. Por su parte, Pavlov Rodríguez, el abogado de los jóvenes, señaló que la situación ha repercutido considerablemente en la vida de su representado, quien se quedó sin seguro médico y como consecuencia, ve amenazada la continuidad de su tratamiento para combatir una enfermedad que le fue diagnosticada en 2022, conocida como varicocele.

Te puede interesar: Mujer ofrece más de 80 mil pesos a quien le ayude a encontrar esposo

El letrado también habló sobre la situación de Tatiana, quien ha sido objeto de amenazas, acoso e insultos, que han afectado su “honra y buen nombre”, provocando que tuviera que suspender sus actividades académicas y también, la obligó a renunciar a su trabajo.

¿Qué harán los jóvenes?

Tras lo sucedido, el abogado declaró que presentará una demanda contra la empresa operadora del cablebús, los operadores de las cámaras y la compañía que solicitó la renuncia de Carlos.