Ella es la conductora que sustituye a Bebeshita en ¡Quiero Bailar!

Luego de la polémica de Bebeshita y Elías en el escenario, el concursante fue sorprendido con una nueva pareja de baile para nuestra competencia ¡Quiero Bailar!

Bebeshita protagonizó polémica al olvidar pasos en su baile con Elías.

La persona que llega para apoyar a Elías es nuestra querida Érika González de la Zona de Espectáculos, quien se dijo comprometida para cumplir el sueño del concursante.

“Aquí estamos para sacar el barco. Sé que puedo”, dijo la periodista luego de bailar Se Te Nota de Guaynaa y Lele Pons.

Elías se mostró con más confianza en el escenario y confesó haber tenido mucha química con Érika.

“Sí me sorprendió bastante tener una nueva pareja... lo voy a lograr y más con la ayuda de Érika. Este ensayo cambió mucho... hay más comunicación”, dijo Elías en los ensayos de ¡Quiero Bailar!

¿Quiénes fueron los primeros eliminados de ¡Quiero Bailar!? Roger González y Aylín quedaron eliminados esta mañana de ¡Quiero Bailar!

Érika González llega a ¡Quiero Bailar!

Érika González, quien es una experta en temas de realeza y de los espectáculos, llegó con todo a la competencia, pues ella y Elías quedaron salvados del duelo de eliminación.

“Estoy lista para darlo todo. Vengo súper comprometida, me encantó conocer a Elías, creo que es un niño súper talentoso que tiene mucho por dar. Vamos a hacer una gran química. Me siento feliz de estar en esta competencia, amo bailar. Me siento en una situación de emergencia en la cual tengo que entrar a tratar de elevar a Elías en esta competencia. Tenemos que darlo todo”, dijo nuestra querida conductora.

El jurado felicitó con bombo y platillo a Érika, pues realizó una de las mejores presentaciones de esta mañana.

“Mis respetos por lo que estás haciendo porque estás elevando el nivel de los famsosos. Lo hiciste increíble. Tu energía y tus capacidades son muchas. Esta mujer llegó con todo”, dijo Fran Meric en el foro de VLA.

