¿Qué fue de Belanova tras ser tendencia en redes sociales?

Belanova se convirtió en tendencia en redes sociales tras revivirse el rumor que señala que Denisse Guerrero es la supuesta hija de María Elena Velasco; al respecto, Édgar, tecladista del grupo, habló contundentemente.

“El rumor que dices me parece muy curioso, le han dado muchas vueltas de que es hija de la India María, pero yo la conozco desde que tenemos 18 años, conozco a su mamá, a su papá. Qué bueno que sacas el tema porque he visto cantidad de información y Denisse ya desmintió que es hija de la India María, se me hace muy raro que le den muchas vueltas. Es un rumor. Sus papás están en Sinaloa. La realidad es que no”, aclaró el músico en entrevista con Javier Poza.

Además, Édgar informó que la vocalista de Belanova está en Sinaloa porque decidió pasar un tiempo con su familia, luego 18 años de trabajo continúo.

Te puede interesar: Alex Rodriguez habla sobre Jennifer Lopez a meses de su ruptura.

Édgar habla del futuro de Belanova

Los internautas se preguntaron el por qué el trío pop ha estado fuera de la escena musical, ya que su último álbum fue ‘Viaje al centro del corazón’ en 2018, y desde entonces poco se ha sabido de ellos.

“Esas cosas de la vida, del mundo digital, ayer me sorprendió porque me empezaron a llegar muchos mensajes diciéndome ‘qué está pasando con Belanova’”, dijo el tecladista.

El músico dijo que la agrupación volverá eventualmente a los escenarios y ahora solo están en una pausa muy necesaria y válida que empezó por 3 meses y ahora vamos a cumplir 3 años.

También podría intersarte: Homenaje a Chadwick Boseman en ‘What If…?’ hace llorar a fans.