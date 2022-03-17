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FOTOS | ¡Belinda sigue usando el anillo de compromiso que le dio Nodal!

En un comercial reciente para una marca de celulares, Belinda presume el anillo que le dio Nodal. ¿Lo sigue usando a pesar de todo?

Por: TV Azteca

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