FOTOS | Belinda y Christian Nodal se desaparecen de Instagram.

“No es verdad”, “Es una mentira”, “Un rumor más para hacer polémica”, fueron algunos de los tantos mensajes que se podían leer en las redes sociales sobre la ruptura amorosa de Belinda y Christian Nodal.

Los seguidores de los “Nodeli” simplemente dejaron que los rumores siguieran creciendo, hasta que se dio la mala noticia: Belinda y Christian Nodal terminaron su compromiso matrimonial después de dos años de intenso romance.

Fue a través de las historias de Instagram de Christian Nodal que se compartió un corto, pero contundente mensaje sobre la ruptura de los cantantes.

“A todos mis fans y amigos de la prensa quiero compartirles que hemos decidido darle fin a nuestro compromiso y nuestra relación de pareja, llevándonos cada uno lo mejor del otro. Con mucho agradecimiento por habernos acompañado en este tiempo pido respeto por la decisión que hemos tomado, en donde cada uno vivirá su proceso de separación a su manera y siempre deseándole lo mejor uno al otro por los tiempos felices vividos y los de prueba también. Todo lo que se especula es falso. A los medios de comunicación, con mucho respeto, les comunicamos que no hablaré más del tema. Nodal”, fue el mensaje que de inmediato se viralizó en redes sociales.

Tan pronto se dio a conocer la noticia, medios de comunicación, seguidores y uno que otro curioso “corrió” a las redes sociales de los cantantes y con mucha sorpresa nos pudimos dar cuenta que tanto Belinda como Christian Nodal ¡se desaparecieron de Instagram!

Así como lo leen, la pareja que parecía llevar una relación estable borró todo rastro de su amor, pero lo que el cantante de Regional Mexicano nunca podrá borrar son esos tatuajes que se hizo en honor a Beli… aunque si Lupillo Rivera lo hizo ¿Por qué Christian Nodal no podrá hacerlo?

