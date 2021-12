FOTOS | ¿Hay problemas entre Belinda y Christian Nodal? ¡Te contamos!

Christian Nodal y Belinda son una de las parejas más importantes del momento. ¿Existen los problemas entre ellos? ¡Aquí te lo decimos!

Belinda y Christian Nodal son una de las parejas más importantes del momento. ¿Comienzan a tener problemas? ¡Te lo contamos en esta galería!

Belinda y Christian Nodal comenzaron su relación poco después de haber participado como jueces en un reality show de TV Azteca. Desde ese momento, ambos artistas han estado en el centro de los reflectores con su relación y sus muestras de afecto.

Belinda y Christian tienen unas de las carreras más exitosas dentro de la música y de la actuación a nivel internacional. Belinda tuvo que hacer un viaje a Europa para poder participar en un grna proyecto y Christian Nodal fue su fiel acompañante durante toda la travesía en el continente anglosajón.

Nosotros hemos podido ver los reglaos que se han dado, las muestras de afecto que han dado en público y en privado e incluso los tatuajes que se han hecho por amor al otro. Pero, ¿la pareja de “Nodeli” es tan perfecta como aparentan las redes sociales o han comenzado a tener problemas entre ellos por la fama y por el tiempo que llevan juntos?

Hace algunos días, un video comenzó a rondar por las redes sociales en el que se puede ver claramente el disgusto de Christian Nodal con sus acompañantes durante una cena, Belinda incluida, y las especulaciones no han parado desde ese momento. Las cámaras de Ventaneando pudieron hablar con Alfonso Waithsman, maquillista y amigo de la pareja, y él fue la persona que confirmó que no existe problema alguno entre la pareja de artistas. Lo que se pudo ver en el video del desplante de Christian Nodal con Belinda y los demás acompañantes fue una broma que le hicieron al cantante en un restaurante y a él no le resultó agradable la atención que todos comenzaron a darle mientras trataba de cenar tranquilamente con amigos y su pareja.

Nosotros seguiremos al pendiente de lo que pueda suceder con “Nodeli”.