¿Belinda en el testamento de Christian Nodal? Esto responde el cantante.

Christian Nodal y Belinda continúan dando de qué hablar entre el público mexicano, después de que el cantante sonorense revelara detalles de su testamento.

El intérprete de Botellas tras Botella tuvo un encuentro con las cámaras de Ventaneando hace unos días, donde habló de su futura herencia.

“Si es mi esposa y la mamá de mis hijos, claro que sí”, expresó el intérprete de música regional mexicana sobre incluir a su prometida en el testamento.

Nodal no descartó que la cantante de Amor a primera vista sea la heredera de todos sus bienes, por lo que generó todo tipo de reacciones entre sus fanáticos.

Christian Nodal revela si ya tiene hecho su testamento

Fue en la misma entrevista con Ventaneando, donde Christian Nodal reveló que aún no escribe su testamento; sin embargo, adelantó detalles del mismo.

“Todavía no tengo un testamento porque realmente no tengo un hijo o a alguien más. No tengo todavía esa responsabilidad, pero claro que lo voy a hacer cuando considere que estoy en una etapa más grande y mi carrera esté más concluida, claro que lo voy a hacer”, expresó.

Antes de dejar a Belinda como heredera de su fortuna, Christian Nodal quiere casarse y tener hijos con la cantante española.

Plataformas como Fame Ranker y Popnable aseguran que Christian Nodal posee un capital que ronda entre 60 millones de pesos, basta con ver el lujoso anillo de compromiso que tiene Belinda en el dedo.

Entre los bienes de Nodal destacan un avión privado, un estudio de grabación y domicilios, además de el dinero que generan sus canciones y sus videos en Youtube.

¿Belinda quiere ser incluida en el testamento de Christian Nodal?

Hasta el momento, Belinda no ha respondido a las declaraciones de Christian Nodal sobre incluirla en su testamento.

La cantante española también posee una cuantiosa fortuna, misma que ha formado con campañas publicitarias de moda y belleza, colaboraciones con marcas de ropa y su propia compañia de vitaminas.

La cantante también se ha hecho un nombre en la industria musical con los cuatro discos de estudio Belinda, Utopía, Carpe Diem y Catarsis.

Beli también ha creado una gran fortuna con colaboraciones musicales como Amor a primera vista con Los Ángeles Azules y videos en su canal de Youtube.

