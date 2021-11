FOTOS | ¿Belinda está atravesando un duelo por amar?

La cantante de música pop escribió un mensaje que sus seguidores han interpretado como si hubiera terminado con Christian Nodal.

Luego de que Belinda y Christian Nodal protagonizaron una portada con una revista en la que revelaron planes sobre su boda, su futura casa y familia, las alarmas se encendieron por un misterioso mensaje que se interpretó como si la pareja hubiera terminado.

Pese a que no es la primera vez que existe un rumor de ruptura entre la pareja de cantantes, esta vez la intérprete de “Luz sin gravedad” preocupó a sus fans no sólo por su ausencia de redes sociales, si no por el mensaje que le compartió a sus seguidores.

“El duelo es el precio que pagamos por amar”, escribió la cantante a las 04:00 del domingo para después desaparecer de sus redes sociales, sin aclarar más al respecto.

Casualmente la cuenta de Christian Nodal tampoco ha subido nada más allá de la promoción de su última canción “La Sinvergüenza”.

Hasta el momento ninguno de los dos se ha dejado de seguir como en ocasiones anteriores en las que incluso Nodal borró todas sus fotos, sin embargo, las palabras de Belinda han causado mucha preocupación.

Esta situación además de preocupar a sus seguidores, los tomó por sorpresa, ya que durante la entrevista que concedieron en exclusiva, hablaron de su intención por tener hijos entre otros planes:“Muero de ganas por ser mamá. Es un deseo que tenemos los dos y ya hablamos del tema. Creo que cuando llegue esa etapa será muy bonita, sinceramente ahorita es más importante que nos casemos y que todo pase en su debido momento”.

Sobre sus planes de llegar al altar, la también actriz había asegurado que no tienen fecha definida, pues el compositor estaba lleno de compromisos laborales: “Pensamos que es algo que toma su tiempo. En estos momentos, Christian tiene una gira de muchos conciertos y lo quiero apoyar. Ahorita toca trabajar, ya cuando se pueda haremos una boda espectacular”, expresó.

“Aunque tenemos pensado hacerla lo más pronto posible, también queremos que todo sea perfecto. Quiero que Beli tenga la boda de sus sueños y sea tal cual la imagino desde que era niña”, expresó Christian Nodal.

