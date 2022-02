FOTOS | Belinda acusa violencia de género luego de su ruptura con Nodal.

“Han traspasado la barrera del respeto”. La estrella pop, Belinda, denuncia violencia de género luego de su ruptura con Nodal.

Luego de que hace una semana, Christian Nodal hiciera oficial su ruptura amorosa con Belinda, los cantantes han estado en el ojo del huracán todos estos días... Belinda no había hecho ninguna declaración, hasta hace un par de días, ¡que hizo un fuerte comunicado en sus redes sociales!

A través de sus historias de Instagram, Belinda se dijo afectada por las críticas destructivas en su contra por haber terminado su relación con Christian Nodal (desde los comentarios en redes sociales, hasta opiniones de medios de comunicación y personas públicas). La cantante aclaró que no busca victimizarse, pero que la información difundida hacia su persona la ha puesto en una posición vulnerable.

“Personas públicas y de medios de comunicación han traspasado la barrera del respeto, llegando al punto de emitir comentarios que constituyen violencia de género, juzgándome por el hecho de haber tomado decisiones que solo me corresponden a mí... He decidido tomar todas las acciones necesarias para exigir, inclusive por la vía legal, el respeto con el que todas las mujeres merecemos ser tratadas... No estamos obligadas a cumplir expectativas estereotipadas de una sociedad que nos sentencia a comportarnos de cierta manera... En todo caso, (sus decisiones) únicamente afectan a mi círculo privado, difamando, calumniando y tergiversando información que me coloca en una posición muy vulnerable”. Expresó Belinda en sus historias de Instagram.

Hacia el final de sus cinco historias, Belinda explicó que buscaba hacer valer la libertad de otras mujeres en sus relaciones y no desaprovechó la oportunidad de enviarles un mensaje a sus fans, dejando claro que continuará impulsando su carrera profesional. “Para mis fans; no tengo más que agradecimiento eterno y cariño mutuo, soy de ustedes y a ustedes me debo. Mientras ustedes existan habrá una Belinda fuerte que seguirá entregándose”. Concluyó diciendo la princesa del pop latino.

¿De quién o qué opiniones específicamente habla Belinda? Estaremos pendientes.