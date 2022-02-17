FOTOS | ¿Nodal engañó a Belinda con su ex y por eso terminaron?

Desde hace unos días, Belinda y Christian Nodal han estado en el ojo del huracán, pues terminaron su compromiso e hicieron oficial su rompimiento amoroso. No se sabe la razón, ninguno de los dos intérpretes ha dado más detalles al respecto, ¡pero en redes sociales y en medios de comunicación circulan muchos rumores!

Han circulado muchas teorías sobre la ruptura de Belinda y Nodal, pero una de las más fuertes es que presuntamente Christian Nodal engañaba a Beli con su ex, pues se difundieron fotografías del cantante de regional mexicano que habrían sido captadas cuando todavía tenía una relación con Belinda. Al parecer estuvo de visita en la casa de su exnovia María Fernanda, mientras su prometida estaba de viaje.

Te contamos todos los detalles de esta nueva teoría en las fotografías. Checa la galería completa en donde también te mostramos quién es la ex de Nodal.