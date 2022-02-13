FOTOS | ¡Es oficial! Belinda y Christian Nodal terminan su compromiso.

Desde hace algunos días, había rumores sobre la posible ruptura entre Belinda y Nodal, pues ambos se dejaron de seguir en redes sociales, borraron sus fotografías juntos y ponían indirectas en Internet... Pero hasta el momento, nada había sido oficial. ¡Hasta hace unos minutos que Nodal a través de su cuenta de Instagram confesó que efectivamente, él y Belinda, ya no estaban juntos!

“A todos mis fans y amigos de la prensa quiero compartirles que hemos decidido darle fin a nuestro compromiso y nuestra relación de pareja, llevándonos cada uno lo mejor del otro. Con mucho agradecimiento por habernos acompañado en este tiempo”, escribió Christian Nodal.

De igual forma, mencionó que tanto él como Belinda, tendrán un proceso diferente de separación y pidió a los internautas que fueran empáticos con la situación.

“Pido respeto por la decisión que hemos tomado, en donde cada uno vivirá su proceso de separación a su manera y siempre deseándole lo mejor uno al otro por los tiempos felices vividos y los de prueba también”, dijo Nodal

Además, dejó claro que estas serían las únicas declaraciones que realizaría sobre el tema. “A los medios de comunicación, con mucho respeto, les comunicamos que no hablaré más del tema. Les envío mucho amor, Nodal”, terminó el comunicado que el cantante hizo en sus historias de Instagram.

Hasta el momento, Belinda no ha dado ninguna declaración al respecto, únicamente indirectas en redes sociales, sobre “los momentos difíciles que estaba pasando”. Sin mencionar cuáles eran esos momentos complicados.

Los internautas no tardaron en hacer tendencia la noticia, siendo sábado a media noche, además de cuestionarse sobre los tatuajes, el anillo y la boda que estaba en camino. ¿Se sabrán los detalles del rompimiento de la que fue la pareja del momento durante un par de años? Estaremos pendientes de más información al respecto.

