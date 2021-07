Bella de la Vega busca novio con las siguientes cualidades.

Bella de la Vega dice estar lista para reencontrar el amor.

Bella de la Vega busca novio con muchas cualidades específicas. La actriz busca con quien compartir su vida a medio año de la muerte de su esposo, pero se pone muy exigente.

Me siento más fuerte cada día porque aunque yo sigo extrañando a mi esposo, jamás el amor que siento por él va a cambiar, pero yo estoy viva y él ya está en otra dimensión... él estaría feliz de que yo rehaga mi vida, necesito tener alguien cerca de mí y que compartamos cosas bonitas de la vida

A la exparticipante de Survivor México no le incomoda decir las cosas como son, así que ella busca un hombre de piel blanca, alto, delgado, del tipo de Jared Leto o Rafael Sánchez Navarro, pues asegura que le “gustan mayores, de esos que llaman señores”, como dice la canción.

Además el chico que quiera ganarse su corazón, debe pasar de 40 años, no tener hijos, que se dedique a las artes escénicas y que no sean celosos porque ella no le tiene miedo a posar, ni a a enseñar piel en sus fotografías.

Según la actriz, el hijo de José Ángel García desistió de la denuncia en su contra por presuntas calumnias y difamación en cuanto a que el joven consumía drogas.

Estamos en paz, bendito Dios y se lo agradezco mucho a mis ángeles que yo ofrecí mi amistad y que la sigo ofreciendo

