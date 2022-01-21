Bella de la Vega recordó cómo su hijastro fue internado en un anexo.

José Emilio García, hijo del fallecido José Ángel García, padre de Gael García Bernal, compartió la terrible experiencia que vivió en una clínica de rehabilitación donde se encontraba por depresión, consumo de sustancias y alcohol.

El joven logró escapar de la clínica tras ser víctima de diversas vejaciones y hasta el riesgo de ser violado.

Bella de la Vega, viuda de José Ángel García, recuerda que hace un año ella ventiló que José Emilio enfrentaba este problema, aunque luego fue advertida de que podría ser demandada por difamación.

Yo no estaba diciendo nada más que la verdad de lo que yo viví. Ahorita está la punta del iceberg saliendo a la luz pública. En el tiempo que yo estuve con mi esposo, tratamos de ayudar, pero era muy difícil porque no había colaboración

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Gael García Bernal intentó ayudar a su hermano Emilio

Según Bella de la Vega, incluso el mismo Gael García Bernal intentó ayudar a su medio hermano a salir adelante.

Él sí trató de ayudar a través del ejemplo. Sí hubo buena disposición para que el muchacho estudiara lo que quería. Él quería ser DJ…

Y asegura que este fue un dolor muy fuerte que su esposo se llevó a la tumba.

Yo sé que él se fue de este mundo muy triste de que no mejoró la relación y las cosas con respecto a su hijo

Además de contar su experiencia en este anexo, José Emilio reveló que su mamá estaba internada en un hospital psiquiátrico.

En otros temas, el próximo sábado José Ángel García cumplirá un año de haber fallecido, por lo que Bella hará una ceremonia para recordarlo.

Voy a hacer una pequeña misa muy discreta…

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