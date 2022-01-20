Pato Borghetti habla de la cirugía de su ex, Grettell Valdez.

Aunque aún desconoce la fecha de la cirugía a la que se someterá Grettell Valdez, una vez que el cáncer le volvió al dedo, Pato Borguetti habló del procedimiento al que se someterá la madre de su hijo.

"Lo que sé es que realizando este procedimiento, ella estaría bien, fuera de peligro, uno tiene que acatar lo que digan los médicos y ella quiere estar bien, va hasta las últimas consecuencias como cualquier persona que quiere vivir y le dicen que se tiene que hacer un procedimiento si quiere estar libre de peligro. Lo tiene que hacer", dijo el actor a Ventaneando.

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Santino, el hijo de Pato y Grettell está tranquilo

De acuerdo con el también presentador de nuestro exitoso matutino Venga la Alegría, Santino, el hijo de Grettell y él, está muy tranquilo al igual que su madre, dándole apoyo porque sabe que todo está bien porque son situaciones que se presentan en la vida y la medicina está para resolverlas.

"Santino está muy tranquilo, es lo más importante, ella también está tranquila, es un procediiento que se tiene que hacer y que tocó así, pero dentro de todo estamos manteniendo la calma, apoyándola y Santino sabe que todo va a estar bien", dijo el presentador.

"Hace unos años ella ya pasó por algo similar y se resolvió, entonces basándonos en ese antecedente, todos estamos muy tranquilos de que va a salir todo bien", reiteró Pato Borghetti.

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