FOTOS | Ben Affleck no descarta escribir la historia de amor que vive JLo.

El actor de la pantalla grande podría escribir un libro del romance que vivió con Jlo hace algunos años y que años más tarde retomaron.

Gran emoción han causado Jennifer López y Ben Affleck al darse una nueva oportunidad en el amor, luego 19 años en los que estuvieron separados e incluso ambos rehicieran sus vidas con otras personas, sin embargo, hoy en día lucen más enamorados que nunca y el actor de Batman habla por primera vez al respecto.

A propósito de su película “The Tender Bar”, el actor dio una entrevista a The Wall Street Journal y fue cuestionado sobre su relación con JLo, que él calificó como algo hermoso que ambos están viviendo.

Al preguntarle qué piensa de las personas que especulan que él fue el tercero en discordia entre la relación de la boricua y Alex Rodríguez, Affleck prefirió no tocar el tema.

“Puedes escribir conjeturas al respecto, pero una de las lecciones más difíciles que he aprendido es que no es prudente compartir todo con el mundo. Sé que me siento más cómodo teniendo esos límites saludables en mi vida alrededor de los cuales, de manera amistosa y directa, les digo, simplemente no quiero estar hablando de mi relación personal en el periódico. Voy a ejercer un poco de moderación”, indicó el actor.

Sobre la historia de amor que han vivido, el actor bromeó con la posibilidad de escribir al respecto: “Ya sabes, tal vez algún día te lo cuente. Lo escribiré todo. Y luego lo prenderé fuego. Solo en los últimos cinco años, realmente me sentí cada vez más agradecido por las dificultades que he tenido que enfrentar”.

Ben Affleck y Jen se reencontraron y decidieron intentarlo por segunda vez, luego de que ambos pasaran por momentos difíciles, luego de haber terminado con sus respectivas parejas, Ana de Armas y Alex Rodríguez, con quienes incluso había planes de boda.

La pareja de famosos ha acudido juntos a eventos, conviven con los hijos de cada uno y han realizado diversos viajes, por lo que no hay duda que están más enamorados y felices que nunca y no se descarta que puedan cumplir el compromiso que se juraron hace casi 20 años y puedan por fin llegar al altar.