¿Por qué muchos recomiendan envolver la escoba con papel film?

La escoba es uno de los elementos de limpieza más importantes de todos y que cumple una función básica para mantener la limpieza del hogar, ya que su función principal es la de barrer y acumular polvo o suciedad para luego ser recogida. Por lo general tienen un tiempo de duración, ya que comenzará a desgastarse, pero lo que seguro no sabías es porqué mucha gente la está envolviendo en papel film y porqué muchos lo están recomendando llevarlo a cabo.

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Tal como lo mencionábamos, la escoba juega un rol clave dentro del mantenimiento del orden en el hogar y es que permitirá remover el polvo, la suciedad de los pisos y la superficie de manera rápida sin requerir electricidad. Además, es perfecta para remover migas, polvo y pelos de cualquier negocio o rincón de la casa y que suele tener una larga duración, por lo que no tenemos que estar preocupándonos por cambiarla de manera seguida.

Por otro lado, en el último tiempo se han dado a conocer diversos trucos que tiene que ver con la escoba y uno de ellos es que hay personas que la están envolviendo con papel film y que seguro no sabías y quienes lo hacen, aseguran que ayudará a modificar la forma en la que el polvo y otras partículas se adheriránlas cerdas.

Por qué hay que envolver al escoba en papel film

De acuerdo a lo que revelaron algunos expertos, el hecho de envolver la escoba con papel film funcionará como una capa alrededor de las cerdas y es ideal para recoger pelos, partículas pequeñas y pelusas que pueden quedar atrapadas entre las cerdas de una escoba convencional y el objetivo no es reemplazar este artículo de limpieza sino utilizarlo como complemento para atrapar ciertos elementos.

Limpiar las cerdas de la escoba antes de empezar

Envolver la parte inferior de la escoba con una capa de papel film

Cómo aplicar este truco