Beto Zapata, de Grupo Pesado, habló sobre la fan que tocó sus partes íntimas.

EXCLUSIVA. Beto Zapata fue manoseado por una fan en pleno concierto.

Beto Zapata, líder y vocalista de Grupo Pesado, rompe el silencio sobre lo que vivió hace unos días durante una de sus presentaciones, cuando una fanática se propaso al tocar y apretar sus partes íntimas.

Desde Monterrey en plena reunión con amigos, así fue como el cantante reaccionó ante el penoso hecho.

“Te voy a ser muy sincero, en ese momento no pensé, me sorprendió obviamente. Antes de que sucediera este incidente, estaba otra persona, no alcanzaba yo a ver porque tenía el acordeón puesto, estaba una persona agarrandome de la pierna y del chamorro; fue insistente de que la complacieramos con un tema y yo pensé que era la misma persona”, expresó.

“Después en el video, cuando lo veo, me doy cuenta que no, que es una persona que exclusivamente se acercó a eso y se retiró. Yo lo tomé como algo que pasó, me sorprendió, la persona jamás pensó que el público fuera a atacar, sobre todo por lo que está pasando”, continuó.

Te puede interesar: ¿Todo se trató de una extorsión? La casa de Silvia Pinal fue robada.

¿Beto Zapata emprenderá acciones legales?

Beto Zapata confiesa que no se siente afectado por la situación.

“En estos últimos años se ha protegido mucho a la mujer y han sucedido hechos del mismo espectáculo donde la mujer es la afectada y salen todas a la defensa, pero ven este acto y dicen ‘queremos respeto, tenemos que dar respeto al sexo opuesto’. Comenzaron los comentarios y yo no opine porque no lo vi como una ofensa o un ataque, lo vi como un piropo de parte de esa persona”, declaró.

“Para nada, de ninguna manera”, dijo el cantante sobre la nula posibilidad de emprender acciones legales.

Y sobre cómo tomó la situación su esposa, esto comentó.

“Para nada me siento ofendido o lastimado, es algo que no me incomoda. Yo le dije a mi esposa ‘antes de que te llegue cualquier rumor aquí está el video’ y me dijo ‘no es algo que tú quisiste que pasara, no es algo que tú provocaste’. Siempre estamos expuestos”, concluyó.

También te puede interesar: Hija de Héctor Parra toma antidepresivos para superar detención de su papá.