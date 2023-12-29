Yo soy Betty, la Fea regresa por Azteca UNO, ¿cuándo y a qué hora?

La telenovela Yo soy Betty, la fea está dentro del gusto del público de todas las edades y ha roto récords Guiness por ser la historia más exitosa, debido a que ha dado la vuelta al mundo, traducida a 15 idiomas y ha sido emitida en 180 países como Estados Unidos, China, India, Sudáfrica y por supuesto México.

Esta noticia ha generado gran revuelo en redes sociales, ya que su objetivo es atraer tanto a una nueva audiencia como a los fieles seguidores que se han divertido con la telenovela desde su lanzamiento original en 1999. Los fans de la carismática Beatriz Pinzón se podrán reencontrar con sus locuras en las pantallas de TV Azteca.

¿Por qué la telenovela Yo soy Betty, la fea sigue en el gusto del público?

La historia rompe con algunos paradigmas sobre el estereotipo de las protagonistas de las historias que se ven en pantalla, donde el aspecto físico se deja a un lado para mostrar a una mujer más real que sale a trabajar todos los días. La frescura de los personajes de esta telenovela les permite pasar momentos divertidos y escapar de la realidad.

¿Cuándo, dónde y a qué hora ver Betty, la fea?

La exitosa telenovela colombiana regresará a la televisión mexicana en 2024, a través de Azteca Uno, aunque hace unos meses ya había formado parte de la programación entre semana, en esta ocasión la podremos ver todos los sábados, a partir del 6 de enero de 2024 a las 15:00 horas.

Recuerda que también podrás ver Yo soy Betty, la fea en nuestro sitio web oficial de forma gratuita y en la aplicación TV Azteca en vivo, la cual está disponible para dispositivos Android y sistemas iOS de Apple.

