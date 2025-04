Biby Gaytán y Eduardo Capetillo no libraron las críticas; ¿por qué las redes no los perdonan?

Aunque un contrato matrimonial tiene distintas formas de verse en la era posmoderna, mucha gente la sigue tomando como una verdadera fiesta para celebrar al amor. Por ello, sobre todo en el mundo de la farándula, se hace todo un evento para unir la vida de dos personas que dicen amarse profundamente. Y justamente ese fue el caso de Ale Capetillo, quien se casó por la vía civil en España. Pero, ¿dónde estaban Biby Gaytán y Eduardo Capetillo?

Esto evidentemente es una noticia hermosa pensando en lo que todos los allegados a la familia están viviendo. Y es que los padres de Ale son una de las parejas más queridas por el público, pues se han mantenido juntos desde 1994. Por ello, que no se les viera en las imágenes de la revista que documentó la boda de Ale fue bastante extraño.

¿Por qué no estuvieron presentes Biby Gaytán y Eduardo Capetillo?

Hay muchas cosas por comentar respecto a esto, porque no hay anuncios o novedades referentes a un distanciamiento con la que es su tercera hija (de cinco hijos totales), y menos a nada de que ella se case. Por lo que no encontrar imágenes de ellos, levantó serias dudas. Según la evidencia del evento, quienes llevaron al altar a su hermana fueron Eduardo Capetillo Jr. y Ana Paula.

Este evento de consagración de matrimonio entre Ale Capetillo y Nader Shoueiry se dio el pasado viernes 11 de abril y por supuesto que los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar. Muchos evidentemente se fueron desenfrenadamente en la ausencia de los padres, mientras que otros ya justifican a la pareja.

Y es que una de las teorías, dado que los papás de Ale no han salido a declarar nada, es que justamente no asistieron porque están en la total preparación de los detalles en México. En nuestro país se llevará a cabo la fiesta total, por lo que se requiere que la familia se divida para este paso en la vida de la joven de 26 años. Recordando también que los mellizos (11 años) probablemente no puedan trasladarse tan fácilmente hasta Europa.

