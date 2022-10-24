VIDEO: Boda termina en tragedia tras el asesinato del novio.

Lo que parecía una boda de película terminó en un trágico momento, luego de que Marco Antonio "N" fue asesinado minutos después de celebrar su boda religiosa en Caborca, Sonora.

Los hechos ocurrieron la noche del pasado sábado 22 de octubre, cuando un ataque se registró afuera de la iglesia que está en el centro del municipio de Caborca.

A la zona llegaron elementos policíacos y médicos para auxiliar al novio, pero no lograron salvar su vida. Según los primeros informes de la Fiscalía General de Justicia de Sonora la agresión armada iba dirigida a otra persona, quien también contrajo nupcias el mismo día.

Todo apunta a que el hombre pudo ser confundido con alguien más: “No se descarta ninguna línea de investigación y se realizarán todos los peritajes a fin de esclarecer plenamente los hechos y dar con los responsables para hacer justicia”, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de la localidad.

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Boda termina en trágico final tras asesinato del novio

Marco Antonio, de 32 años, era Ingeniero en Sistemas, originario de Durango y radicado en Guadalajara, quien llegó ese mismo día acompañado de su familia a casarse a Caborca. La novia es de profesión abogada y pertenece a una familia de la misma localidad; ella fue captada con el vestido manchado de sangre tras el asesinato de su esposo.

La novia resultó ilsesa, aunque la hermana de Marco Antonio resultó herida. Los hechos ocurrieron en el templo de Nuestra Señora de la Candelaria cerca de las 17:00 horas del pasado sábado.

El novio iba saliendo de la misa, cuando fue agredido por un civil con un arma y falleció instantes después. El agresor se dio a la fuga tras lograr el cometido, por lo que las autoridades se encuentran en su búsqueda.

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