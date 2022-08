Muere querida actriz, se despide con desgarradora carta.

El mundo de la producción audiovisual de Corea del Sur está de luto a partir de la muerte de una querida actriz que se terminó despidiendo con una desgarradora carta.

Anna Ferro recordó a Fernando del Solar durante un bonito homenaje.

Las redes sociales tuvieron una importante repercusión con este hecho a partir de una publicación que compartió el hermano de la intérprete que tuvo una reacción entre los fans de la actriz.

Te puede interesar: Muere querida actriz del cine de oro: “Ya se fue al cielo”.

¿Quién es la actriz que murió y se despidió con una desgarradora carta?

Yoo JooEun dejó este mundo a los 27 años y su familiar cercano señaló que vivió una vida feliz, además mencionó que actuar “era mi todo y era una parte de mí”. Agradeció a su familia y amigos por “atesorarme y amarme”, mencionando que “esa fue mi fuerza y mi sonrisa”.

En otro fragmento del mensaje destacó que Yoo JooEun “ha dejado este mundo para ir a un lugar cómodo”, además pidió a sus seguidores que cuando tuvieran tiempo “despidan a JooEun en su camino”.

Otra de las líneas tiene las siguientes palabras: “Siento haberme ido primero. Lo siento especialmente por mamá, papá, la abuela y oppa -hermano mayor-. Mi corazón grita que no quiero vivir. La vida sin mí puede estar vacía, pero por favor, vivan con valentía. Yo vigilaré todo. No lloren. Se sentirán heridos. Ahora mismo no estoy triste en absoluto. Me siento decidida y tranquila. Creo que es porque he pensado en esto durante mucho tiempo. He vivido una vida tan feliz que era más de lo que merecía. Por eso, es suficiente para mí. Esto es suficiente. Así que, por favor, vivan sin echar la culpa a nadie más”.

Yoo JooEun nació en 1995, estudió en la Universidad Nacional de Corea de Artes Yeongigwa. Destacó por su participación en los k-dramas ‘Big Forest’ (tvN 2018) como Casey; y ‘Joseon Survival Period’ (TV Chosun 2019). Su funeral se realizará en el Hospital Universitario de Ajou. Su deceso cayó por sorpresa a todos sus seguidores, así como a su familia y amigos, para quienes dejó una emotiva carta.

Recuerda que si necesitas hablar con alguien no dudes en acercarte con un especialista, no olvides que la salud mental debe de ser tu prioridad y que cualquier problema que estes afrontando tiene una solución. No dudes en hacerlo no solo por ti sino por tus seres queridos, ya sea familiares o amistades, que siempre buscarán tu bienestar ante situaciones adversas como la que puede ser esta.

También te puede interesar: Negligencia médica lleva a la muerte a querida actriz mexicana.