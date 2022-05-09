¡Carlos “Chicken” Muñoz y Jessi Bulman se casaron!

En mayo de 2021 Jessica Bulman le dio el anillo de compromiso a Carlos Muñoz "Chicken" en pleno programa de Mimí Contigo, después él hizo lo propio en octubre del mismo año, por lo que el pasado 7 de mayo de 2022 esta feliz pareja tuvo su tan esperada boda en Cuernavaca.

Con una ceremonia cristiana, donde todos los invitados vistieron completamente de negro, los novios brillaron enfundados en color marfil con detalles en dorado que los hizo resaltar del resto.

Qué increíble tenerte de cómplice para siempre… que ¿qué siento?, emoción de visualizar mi vida a tu lado.

Fueron las palabras que pronunció la novia ante el altar y después de las clásicas palabras “los declaro marido y mujer”, los novios sellaron su amor con un beso, al ritmo de “I’m Alive” de Celine Dion.

Quiénes fueron ivitados a la boda de Jessi Bulman y Chicken

Entre los invitados estuvieron Gary Centeno, Bárbara Falconi, Adiaez Hernández, Carlos Guerrero "Warrior", Brissia, Denisha y varios de los compañeros de Survivor del novio, así como Facundo y Delia, Diego Fernández (MasterChef), Kenneth Broissin, Daniela Aedo, Natalia Juárez y Yoss Stop, entre otros.

La entrada de los novios también fue fuera de lo tradicional, pues ambos cantaron el tema “Te Seguiré” con el que Jessi lució su voz, además de un peinado diferente al de la ceremonia religiosa.

Torreta de manzana, suprema de pollo, esfera de elote y panacotta de maracuyá fue parte del menú que degustaron los 300 invitados a este enlace.

El grupo Mantekilla amenizó la boda hasta altas horas de la noche en la que se sirvieron molletes y hamburguesas para poder seguir con la energía para bailar toda la noche. Shots, paletas heladas y una cámara 360 fueron parte de las amenidades que tuvo este enlace con la que cada uno de los invitados se deleitó de principio a fin.

Por compromisos laborales, como el estreno del videopodcast De lo que UNO se entera con El Chicken, y Pop Central con Jessi Bulman, los novios pospondrán su luna de miel para dentro de algunos meses.