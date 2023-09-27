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FOTOS | Britney Spears se mostró bailando con cuchillos

Reportes indican que la cantante tiene una obsesión con los cuchillos para protegerse de ser llevada nuevamente a un hospital psiquiátrico. ¿Será cierto? Te contamos en fotos.

Por: Ana Patricia Pérez

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