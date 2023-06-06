“Ella es parte también de la historia de Bronco”: Lupe Esparza reconoce el trabajo de La Chicuela.

La historia de Bronco dentro de la música regional mexicana es una de las más impresionantes, tanto que ha sido llevada a la pantalla chica en una serie que puedes disfrutar todos los sábados en Azteca UNO.

Y es que a lo largo de su trayectoria, Bronco ha tenido la oportunidad de coincidir con grandes personalidades del periodismo, siendo La Chicuela la más importante.

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Por ese motivo, Lupe Esparza la mencionó en su visita al podcast de ‘De Lo Que UNO Se Entera’ conducido por Chicken Muñoz.

¿Cómo es la historia de La Chicuela y Bronco?

Son muchos años de historia, por lo que Lupe Esparza recordó que Bronco y La Chicuela han recorrido un camino juntos, pues en un momento de su carrera, ella fue la jefa de prensa de la agrupación.

Es una mujer que de alguna manera, comenzó junto con nosotros, era nuestra jefa de prensa, viajaba con nosotros a muchas partes y la verdad es que ella es parte también de la historia de Bronco

Una de las situaciones más impactantes, es que algunas de las canciones que llevaron a la agrupación a la fama fueron haciendo referencia a La Chicuela.

Precisamente de lo que tú hablabas, de algunas canciones podrían ser referente a ella, viajando en un vuelo, no sé hacia a dónde, ella me cuenta una historia personal de su pareja que le dio cuello, que la cambió por otra, ese tipo de cosas

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