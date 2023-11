Aseguran que Bruce Willis ya no reconoce a Demi Moore

La salud de Bruce Willis se sigue deteriorando a causa de la demencia frontotemporal que le fue diagnosticada hace meses y que desafortunadamente, alejó al actor de los reflectores y los sets de grabación.

¿Qué es la demencia frontotemporal? Es una enfermedad que afecta a los lóbulos frontales y temporales del cerebro, lo que ocasiona cambios en la personalidad y las conductas de las personas, de acuerdo con las investigaciones que hasta el momento ha publicado Mayo Clinic.

¿Bruce Willis ya no reconoce a Demi Moore? De acuerdo con una fuente cercana a la familia, el actor ya no reconoce a su exesposa Demi Moore, quien fue a visitarlo después de un viaje a Italia.



La fuente que habló con el medio “Closer Weekly”, aseguró que la memoria del protagonista de películas como “Duro de matar”, “Mi encuentro conmigo”, “La ciudad del pecado”, “El sexto sentido”, “Lágrimas del sol” y “Armageddon”, se ha desvanecido.

“Su memoria se desvaneció. Demi se dio cuenta de que él realmente no la reconocía, está devastada. Ella no tenía idea de que él había caído tanto”, aseguró la fuente. No obstante señaló que el actor sí reconoce a sus hijas y a su actual esposa.

¿Bruce Willis ya no puede hablar ni leer?

Hace un mes, Glenn Gordon Caron, amigo de Bruce, reveló a “The Washington Post” que el histrión ya no puede comunicarse verbalmente con nadie, debido al avance de su enfermedad. Pero eso no es todo, ya que aseguró que Willis perdió la alegría de vivir.

“Mi sensación es que entre unos tres minutos sabe quién soy. Él ya no es totalmente verbal. Solía ser un lector voraz y ahora no lee. Todas esas habilidades lingüísticas ya no las tiene disponibles”, dijo.

“Sin embargo, sigue siendo Bruce. Cuando estás con él, sabes que es Bruce y estás agradecido de que esté allí, pero la alegría de vivir se le fue”, finalizó.