Recientemente ha cobrado relevancia en las redes sociales un video que demuestra que una bruja intenta detener deslave y termina aplastada. Si bien, la mujer trata de frenar las rocas que avanzan en su dirección al levantar sus manos y hacer uso de sus supuestos poderes, al final todo el intento resulta en vano.

En el mismo video podemos ver que otras personas trataban de convencerla de alejarse del deslave y del alto riesgo ocurrido en un cerro localizado en Perú. Incluso, se alcanzan a escuchar comentarios y gritos de preocupación como: “Señora, calma. Señora calma tenga cuidado, se va a caer todo”. No obstante, la bruja intenta detener deslave con todo y advertencias.

Conoce aquí el origen del famoso Día de los Santos Inocentes

Más adelante, la mujer suelta un grito desgarrador debido a las enormes piedras, tierra y lodo que terminan por aplastarla. De hecho, según relata los hechos el mismo video, la bruja que intenta detener el deslave desaparece entre el polvo.

Te puede interesar: VIDEO: Captan a brujas comiéndose a un ciervo muerto.

Señora que se cree bruja intenta detener deslave y termina mal ( Que necesidad de hacer eso ☠️☠️ ) pic.twitter.com/klDSYQh58f — La mano Con pelos 1 (@lamanoconpelos1) December 26, 2023

¿Cómo se llama la bruja que intenta detener deslave y termina aplastada?

Entre los datos curiosos del video sobre la bruja que intenta detener deslave y al poco después termina aplastada es que no fue documentado recientemente, sino hace 5 años. En particular, aborda el intenso movimiento de la tierra en Huancarani, ubicada en la provincia de Paucartambo que pertenece al sur de Perú.

Según otros medios informativos, la protagonista del video de bruja intenta detener deslave y termina aplastada se llamaba Santusa Nina Huallpa y tenía 36 años. En este sentido, hay quienes consideran que actuaba de ese modo por estar alcoholizada, mientras que para otros, ella era consciente de lo que hacía frente al cerro peruano.

Te puede interesar: Señor graba posada familiar en cámara 360; resultado se vuelve viral (VIDEO)