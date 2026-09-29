5 ideas para reemplazar la clásica mesa del comedor: se ven más bonitas y funcionales

Uno de los muebles más populares y que está presente en todos los hogares es la mesa del comedor, que se encuentra preferentemente en el living y que es donde la familia pasa mayor tiempo, donde se reúne y en donde se suelen hacer todo tipo de tareas y trabajos. Tiene una gran cantidad de ventajas, pero los especialistas en decoración de interiores aseguran que quedará en el olvido y hay cinco opciones que aportarán modernidad y estilo a todos los comedores.

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Las mesas del comedor son muebles, preferentemente cuadradas o rectangulares que se colocan en el living y que cuenta con seis sillas para brindar una mejor comodidad y en donde las familias se reunirán para pasar un momento juntos, ya sea en el almuerzo o en la cena. Además, debemos decir que la elección de esta mesa dependerá del espacio con el que tengamos y que se pueda combinar con el resto de los elementos del hogar.

Cuáles son las ventajas de la mesa del comedor

Entre las ventajas que tienen las mesas del comedor, hay que decir que se trata de un espacio de creación de un lugar central para la convivencia familiar, la versatilidad para realizar múltiples actividades, aporta elegancia a los espacios, tiene una superficie multifuncional, entre otros. Sin embargo, debemos decir que la clásica mesa quedó en el olvido, ya que los especialistas en decoración de interiores recomendaron cinco opciones que aportarán estilo y esto es lo que debes saber para decorar la casa.

5 ideas que reemplazan la clásica mesa del comedor

Isla central: es ideal para aquellos lugares en los que la cocina tiene espacio de tierra y se puede convertir en el centro de las relaciones sociales de casa

Mesa adosada: consiste en añadir una mesa pegada a la propia estructura de los muebles de cocina y tiene la ventaja que cuando no se usa, se puede plegar

Modelos circulares: es otra opción para reemplazar a la clásica mesa del comedor y es que elimina las esquinas agresivas que entorpecen el paso de la habitación y tienen como soporte una única pata central