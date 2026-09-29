¿Quién ganó la Villa 360 hoy 28 de septiembre en Exatlón México?

Llegó el momento para jugar por la Villa 360. Los Azules la quieren de regreso y los Rojos no planean soltarla fácilmente. Recordemos que al Equipo Rojo le costó varias semanas poder volver a disfrutar de este importante beneficio del Exatlón México. El Equipo Azul logró su propósito y se apoderó de la Villa 360 con un marcador de 8 a 6 a su favor.

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¿Quién ganó la Villa 360 hoy en Exatlón México?

Poco les duró el gusto a los Rojos, pues el Equipo Azul logró la victoria en la batalla por la Villa 360 de este lunes. El Equipo de Pato y Aristeo creía que tenía lo necesario para ganar y conservar la Villa 360. Pero incluso con una repentina lesión en una de las competencias, los Azules lo consiguieron.

¿Quién se lastimó en la Batalla por la Villa 360?

Alexis Vargas compitió en la penúltima carrera contra Aristeo del Equipo Rojo. El Atleta iba a buena velocidad cuando en uno de los obstáculos se resbaló y cayó, quedando atrapado en medio de la estructura. Afortunadamente, sus lesiones no fueron de gravedad y pudo concluir la carrera ganando el punto para su equipo.

Exatlón México | Tensión entre equipos, una nueva integrante y la batalla por la Villa 360

¿Quién ganó el Juego por la Ventaja?

Este lunes 28 de septiembre también se jugó el Juego por la Ventaja. Los Equipos lo dieron todo, pero solo uno podía ganar el poder. Los Rojos no lograron su propósito y perdieron 1 a 5 frente al Equipo Azul. Esto le otorgó la ventaja al Equipo Azul de detener 10 segundos antes de la salida a un hombre y a una mujer.

¿Quién es el hombre con Mejor Rendimiento?

Heliud, del Equipo Rojo, se convirtió en el Atleta con el Mejor Rendimiento de los hombres esta semana, donde los hombres están en riesgo.