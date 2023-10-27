Buen Fin 2023: ¿Cuál es la mejor forma de hacer tus compras?

El Buen Fin, es una de las temporadas más esperadas por los mexicanos, ya que estos días pueden comprar con grandes ofertas en todo México. Este 2023, se llevará a cabo del 17 al 20 de noviembre de 2023.

Sin embargo, para poder hacer grandes compras y poder aprovechar los descuentos, los mexicanos deben estar al pendiente de las mejores ofertas y la calidad de los productos que van a adquirir.

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Otra de las decisiones importantes que deben tomar los consumidores, es comprar en línea o en la tienda física. Las dos opciones tienen sus ventajas y desventajas, la mejor elección dependerá de las necesidades y preferencias de cada persona.

Ventajas y desventajas de comprar en línea

Hacer tus compras en línea tiene ciertas ventajas, en comparación con acudir a la tienda física, entre ellas se encuentran:

En las tiendas en línea, los consumidores pueden encontrar una mayor variedad de productos que en las tiendas físicas, ya que cuentan con un inventario más grande que una sola sucursal.

Los precios suelen ser un poco más bajos en línea, ya que su operación necesita de menos personas, ocasionando que los costos operativos sean menos. Finalmente, algo muy lógico, los consumidores pueden comprar desde cualquier lugar y a cualquier hora del día.

Sin embargo, esto tiene ciertas limitantes, entre ellas, es que no puedes tocar, ni medir los productos, lo cual puede ser un problema al momento de comprar ropa, zapatos y muebles. Además, las entregas pueden retrasarse, debido a la gran demanda que tienen en Buen Fin.

Ventajas y desventajas de comprar en una tienda física

Por su parte, las tiendas físicas brindan otras opciones y experiencias, las cuales son muy buenas para cierto tipo de clientes. Una de las principales ventajas, es que se puede ver y tocar el producto antes de comprarlo.

Suelen ser más seguras, ya que los usuarios pueden ver y probar los productos, además de tener la posibilidad de pagar en efectivo y recibir su compra de forma inmediata.

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Sin embargo, la variedad de productos suele ser menor en las tiendas físicas, ya que tienen un espacio limitado para guardar mercancía. Además, en la actualidad muchas personas son enemigas de estar en el tráfico, por lo que no les gusta hacer trayectos largos.

