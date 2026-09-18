La app para votar en La Granja VIP Segunda temporada HOY viernes 18 de septiembre de 2026

¡Polémica, traición y nuevas alianzas! Esta semana de la Segunda Temporada de La Granja VIP Segunda Temporada ha sumergido al público en una verdadera montaña rusa de emociones y este domingo, 20 de septiembre, no será la excepción, pues conoceremos a un nuevo Eliminado. Dicho esto, tu voto es crucial para que el Granjero de tu preferencia permanezca en la competencia. Aquí te explicamos cómo y dónde votar para salvar a tu participante favorito este fin de semana.

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¿Cómo votar en La Granja VIP Segunda Temporada? App oficial para apoyar a tu Granjero favorito HOY, 18 de septiembre

Apoyar a tu Granjero nominado favorito es bastante sencillo. Lo único que tienes que hacer es ingresar a la app móvil de TV Azteca En Vivo, que se encuentra disponible en App Store y Play Store. En esta podrás emitir tu voto por el Granjero que quieres que permanezca en la Granja más popular de la televisión de habla hispana. Los votantes tienen un límite de 10 votos al día. No obstante, si miran un video, se les otorgarán otros 10 votos extra. Así que ya sabes, descarga la aplicación y comienza a apoyar a tus Granjeros favoritos.

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La Granja VIP Segunda Temporada: ¿Quiénes están nominados?

La segunda placa de nominados de La Granja VIP está verdaderamente fuerte. Entre los Granjeros que están en riesgo de salir se encuentran Manelyk González, Mónica Escobedo, Kevyn Contreras, Niurka Marcos y María Karunna. Esta última se sumó a la cuerda floja tras cometer una falta grave… ¡Y en la Granja del Tío Pepe, las reglas se respetan!

Cabe mencionar que Azalia Ojeda también se encontraba en la placa de nominados de esta semana. Sin embargo, logró salir de peligro tras el jueves de La Salvación. Ahora, cuenta con un importante beneficio en sus manos: La Traición, la cual deberá ejecutar este mismo viernes. Recordemos que este poder consiste en sacar a un nominado más de la tabla e intercambiarlo por otro Granjero.

¿Cómo y dónde ver La Granja VIP Segunda Temporada EN VIVO?

No te pierdas La Granja VIP Segunda Temporada completamente GRATIS y EN VIVO por la señal de Azteca UNO. Sintoniza nuestro canal en TV abierta o visita nuestro sitio web y la app móvil TV Azteca En Vivo. Las galas de lunes a viernes inician en punto de las 8:30 p.m. (hora del centro de México); mientras que el domingo de Eliminación arranca a las 8:00 p.m. El programa también está disponible vía streaming en la plataforma de Disney+, donde podrás ser testigo del 24/7. A continuación las dinámicas por día:



Lunes : El Capataz

: El Capataz Martes : El Duelo

: El Duelo Miércoles : La Asamblea

: La Asamblea Jueves : La Salvación

: La Salvación Viernes : La Traición

: La Traición Domingo: Eliminación

Lista completa de Eliminados de La Granja VIP Segunda Temporada

De momento, la lista completa de Eliminados de La Granja VIP Segunda Temporada cuenta con un Granjero. No obstante, la cifra ascenderá este mismo domingo, así que no olvides votar por tu favorito:

