Qué hacer con el hueco arriba de la alacena de la cocina: 6 ideas que casi nadie conoce

El espacio que queda entre la parte superior de la alacena y el techo suele convertirse en un rincón olvidado donde se acumula polvo. Sin embargo, con algunos cambios sencillos es posible aprovechar este hueco de la cocina para ganar almacenamiento, exhibir objetos decorativos o darle un toque más acogedor al espacio. No necesitas necesariamente hacer una gran remodelación para transformarlo. Desde cestas y libros hasta iluminación o módulos hechos a medida, existen alternativas que pueden adaptarse tanto a cocinas pequeñas como a aquellas con más espacio disponible.

Las mejores ideas para aprovechar al máximo el hueco arriba de la alacena

Antes de decidir qué colocar, considera qué tan accesible es el espacio y qué tanta grasa o polvo llega hasta esa zona. Así podrás elegir entre utilizar el área arriba de la alacena como almacenamiento o simplemente como un área decorativa.

