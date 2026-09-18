Qué hacer con el hueco arriba de la alacena de la cocina: 6 ideas que casi nadie conoce
¿Tienes un espacio vacío entre la alacena y el techo? Estas ideas harán que dejes de verlo como un rincón perdido
El espacio que queda entre la parte superior de la alacena y el techo suele convertirse en un rincón olvidado donde se acumula polvo. Sin embargo, con algunos cambios sencillos es posible aprovechar este hueco de la cocina para ganar almacenamiento, exhibir objetos decorativos o darle un toque más acogedor al espacio. No necesitas necesariamente hacer una gran remodelación para transformarlo. Desde cestas y libros hasta iluminación o módulos hechos a medida, existen alternativas que pueden adaptarse tanto a cocinas pequeñas como a aquellas con más espacio disponible.
Las mejores ideas para aprovechar al máximo el hueco arriba de la alacena
Antes de decidir qué colocar, considera qué tan accesible es el espacio y qué tanta grasa o polvo llega hasta esa zona. Así podrás elegir entre utilizar el área arriba de la alacena como almacenamiento o simplemente como un área decorativa.
- Cestas de mimbre o cajas decorativas. Son útiles para guardar vajilla, pequeños electrodomésticos, manteles u otros objetos que no utilizas todos los días. Para conseguir una apariencia más ordenada, procura utilizar recipientes del mismo estilo, tamaño o gama de colores. Además, mantener los objetos dentro de cajas ayuda a protegerlos del polvo y la grasa que pueden acumularse en la parte superior de los muebles.
- Iluminación LED indirecta. Una tira de luces LED colocada discretamente sobre las alacenas puede cambiar por completo la apariencia de la cocina. Al quedar la fuente de luz escondida, se consigue una iluminación ambiental indirecta que hace que los muebles destaquen y aporta una sensación más cálida durante la noche. Es una alternativa especialmente útil cuando no quieres llenar el hueco con objetos, pero tampoco quieres dejarlo completamente vacío.
- Cerámica y menaje decorativo. Ese espacio también puede convertirse en una pequeña exhibición. Fuentes, jarrones, teteras, piezas de cerámica o recipientes especiales pueden aportar color y personalidad sin ocupar las superficies de trabajo. La clave está en evitar colocar demasiadas piezas. Puedes elegir algunos objetos de diferentes alturas para crear una composición visualmente equilibrada.
- Una segunda fila de gabinetes. Si buscas aprovechar realmente cada centímetro, una opción más permanente consiste en instalar módulos adicionales de almacenamiento hechos a medida para llevar las alacenas hasta el techo. También es posible cerrar el espacio con materiales como yeso laminado, dependiendo de la distribución y del diseño de la cocina. Esta alternativa crea una apariencia más uniforme y elimina prácticamente el rincón donde suele acumularse polvo.
- Libros de cocina. Los recetarios que utilizas ocasionalmente también pueden formar parte de la decoración. Puedes colocarlos en pequeñas pilas horizontales o acomodados verticalmente junto a algún objeto decorativo. Además de aprovechar el espacio, los libros aportan textura y hacen que la cocina tenga una apariencia más personal y acogedora.
- Plantas artificiales colgantes. Para darle un toque natural sin preocuparte por la falta de luz, puedes utilizar plantas artificiales o follaje decorativo. Algunas ramas que caigan ligeramente por los costados de las alacenas pueden suavizar las líneas de los muebles y aportar movimiento. En una cocina conviene elegir materiales fáciles de limpiar, ya que esta zona puede acumular polvo y residuos de grasa con facilidad.