Otoño: estos son los 3 perfumes que te recordarán la lluvia, la madera y las hojas secas

Los perfumes son una parte importante para poder complementar los looks de todos los días, pero que deben ir mutando de acuerdo con la época del año. En este caso te traemos las mejores opciones para el otoño.

Kunno se baña al aire libre, con agua fría, entre cabras y borregos

Hay fragancias que pueden capturar la sensación de la lluvia, las hojas húmedas y el olor a corteza mojada y musgo en el aire. Estas opciones tienen la capacidad de otorgar estructura y persistencia a cualquier composición.

¿Cuáles son los mejores perfumes para el otoño?

REPLICA Autumn Vibes de Maison Margiela

Esta colección es como un archivo de recuerdos olfativos ya que cada fragancia despierta emociones. Entre las más interesantes se encuentra Autumn Vibes que reconstruye un paisaje muy concreto: un bosque en otoño, con sus hojas y bellotas, árboles centenarios, aire fresco, tierra húmeda y musgo.

Contiene pimienta rosa y el cilantro, nuez moscada, la zanahoria y el incienso, que dan relieve, calidez y esa sensación seca y ligeramente envolvente. Dominan, en el fondo, el cedro, el musgo y el bálsamo de abeto.

English Oak & Hazelnut Cologne de Jo Malone London

Este perfume te brinda una sensación otoñal única. Cuenta con tres pilares avellana verde, fresca y ligeramente especiada; cedro, terroso y seco; y un roble tostado, rico, ahumado y profundamente amaderado. El efecto es un bosque terroso, luminoso y fascinante a la vez.

Aquí tenemos una opción ideal para el día a día porque es ligera. Entre luz y oscuridad, recuerda que el otoño es una temporada repleta de matices.

Smoky Rain de Loewe

Por último, tenemos este perfume que se inspira en el aroma que queda después de una tormenta. Contiene la frescura cítrica de la bergamota italiana y la chispa especiada de la pimienta rosa, mientras que su corazón se construye alrededor del cedro de Virginia, que da el toque amaderado. En el fondo, el incienso, el pachulí, el ámbar y el almizcle blanco dejan una estela envolvente, profunda y ligeramente terrosa.

Este perfume es húmedo, ahumado y resinoso que es fascinante. Ideal para quienes buscan algo dramático y nocturno.

