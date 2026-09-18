Qué hacer con el hueco atrás de la estufa: 4 ideas para aprovechar cada rincón y hacerlo funcional
Ahorra en costosas remodelaciones con estos ejemplos para darle un retoque a tu cocina. Conoce cuál es la mejor manera de aprovechar los espacios vacíos.
Aunque casi nadie piensa en ello, el hueco detrás de la estufa puede convertirse en una zona de almacenamiento muy útil. En lugar de dejarlo vacío o utilizarlo para acumular objetos que terminan haciendo que la cocina se vea desordenada, existen alternativas sencillas para aprovecharlo sin necesidad de grandes remodelaciones. Estas cuatro ideas son fáciles de aplicar y pueden ayudarte a ganar espacio al instante.
¿Qué hacer con el hueco atrás de la estufa? 4 ideas para aprovecharlo al máximo
Cuando una cocina tiene rincones pequeños o espacios difíciles de utilizar, encontrar una función para cada uno puede hacer una gran diferencia. Aprovechar las zonas que normalmente quedan vacías permite ganar almacenamiento sin sacrificar la decoración, especialmente cuando se utilizan soluciones estrechas que se adaptan al espacio disponible. Estas son algunas de las alternativas más prácticas:
- Colocar un organizador estrecho con ruedas: esta es una de las opciones más prácticas cuando el hueco tiene suficiente profundidad para colocar un mueble delgado. Puedes utilizarlo para guardar especias, aceites, salsas, latas o productos de cocina, además de moverlo con facilidad cuando necesites limpiar la zona.
- Instalar una repisa pequeña: si el espacio es reducido, no necesitas colocar un mueble completo. Una repisa estrecha puede convertirse en el lugar perfecto para colocar frascos de especias, condimentos o pequeños recipientes, evitando que estos objetos terminen ocupando espacio sobre la encimera.
- Crear un espacio para utensilios de cocina: otra alternativa consiste en instalar una barra o soporte con ganchos, siempre que la zona sea segura y esté alejada del calor directo. Allí puedes organizar cucharones, espátulas, pinzas o agarraderas, de manera que tengas los utensilios más utilizados a la mano sin saturar los cajones.
- Hacer un mueble vertical a medida: si el hueco es más amplio, puedes aprovecharlo con un mueble estrecho que se adapte exactamente a las dimensiones disponibles. En su interior puedes guardar moldes, tablas, bandejas, papel aluminio o utensilios que utilizas con menos frecuencia, manteniendo todo organizado y fuera de la vista. Además, los muebles diseñados para espacios reducidos permiten convertir rincones desaprovechados en zonas funcionales sin alterar por completo la distribución de la cocina.