Qué hacer con el hueco atrás de la estufa: 4 ideas para aprovechar cada rincón y hacerlo funcional

Aunque casi nadie piensa en ello, el hueco detrás de la estufa puede convertirse en una zona de almacenamiento muy útil. En lugar de dejarlo vacío o utilizarlo para acumular objetos que terminan haciendo que la cocina se vea desordenada, existen alternativas sencillas para aprovecharlo sin necesidad de grandes remodelaciones. Estas cuatro ideas son fáciles de aplicar y pueden ayudarte a ganar espacio al instante .

¿Qué hacer con el hueco atrás de la estufa? 4 ideas para aprovecharlo al máximo

Cuando una cocina tiene rincones pequeños o espacios difíciles de utilizar, encontrar una función para cada uno puede hacer una gran diferencia. Aprovechar las zonas que normalmente quedan vacías permite ganar almacenamiento sin sacrificar la decoración, especialmente cuando se utilizan soluciones estrechas que se adaptan al espacio disponible. Estas son algunas de las alternativas más prácticas: