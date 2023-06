VIDEO: Cachorrito se sorprendió con el truco de magia de su dueño.

¡Estamos hartos de...! Los desechos de los perritos en vía pública.

Te compartimos uno de los momentos más tiernos con amigos perrunos. Es notorio cuando un cachorro es amado por su dueño, como el caso de este hombre quien pasó un momento divertido con su perrito al hacerle un truco de magia. El truco que hizo el chico consiste en esconder la pelota de su perrito, haciéndole creer que la tenía en una mano cuando en realidad la tenía en la otra.

Al ejecutar el gran acto de magia su fiel amigo perruno creyó sin dudar que el juguete estaba en la mano derecha de su dueño, pero no fue así. El chico abrió la otra mano para mostrarle la pelota y en cuanto el perrito notó que no estaba su juguete donde él confiaba que estaría, volteó a la cámara con una cara de confundido y sacado de onda. Es evidente que el cachorro tenía una cara de sorprendido y aunque no puede hablar, lo dijo todo con su carita.