VIDEO: Pasó varios días hospitalizado, su perro lo cuido día y noche.

No cabe duda que el perro es el mejor amigo del hombre, la muestra es este cachorro, quien acompañó a su dueño por varios días mientras se encontraba hospitalizado y no se despegó de él ni un segundo.

Te puede interesar: Rescate de un perrito ¡Estuvo a punto de caer de un sexto piso!

Para este hombre la compañía de su perrito fue sumamente importante y no tenemos duda de que sumó mucho para que tuviera una pronta recuperación. Pasaron cada momento juntos desde que el hombre ingresó al hospital hasta que fue dado de alta. Vaya que con este par sí aplica la frase "juntos en las buenas y en las malas".