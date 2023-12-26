Todo sobre el estreno de Café con Aroma de Mujer en Azteca UNO

Una de las adaptaciones de Café con Aroma de Mujer más exitosas de la televisión, llega a la señal de Azteca UNO a principios de este 2024. Café con Aroma de Mujer es el relato de la historia de amor entre una humilde recolectora de café, a quien llaman ‘La Gaviota’ y un adinerado empresario de la industria cafetalera, Sebastián Vallejo. Aquí te decimos dónde ver Café con Aroma de Mujer y todo lo que debes saber sobre esta imperdible serie que cuenta con un elenco espectacular.

¿Dónde y cuándo ver Café con Aroma de Mujer?

Esta adaptación de la versión original creada a principios de los noventa, cuenta con las actuaciones principales de Laura Londoño como Teresa Suárez, ‘La Gaviota’, William Levy como Sebastián Vallejo, Katherine Vélez (Carmenza, madre de Teresa) y Carmen Villalobos (Lucía Sanclemente). Diego Cadavid, Lincoln Palomeque, Luces Velásquez, Andrés Toro, Mabel Moreno, Mabel Moreno, Ramiro Meneses, María Teresa Barreto, Laura Archbold, Juan David Agudelo, Laura Junco, Dailyn Valdivieso y Caterin Escobar, completan el espectacular elenco de Café con Aroma de Mujer, serie que podrás seguir por las pantallas de Azteca UNO próximamente.

¿De que trata Café con Aroma de Mujer?

Teresa Suárez, también conocida como ‘La Gaviota’, y su madre Carmenza, van a trabajar como recolectoras de café a la Hacienda Casablanca. En aquella cosecha, fallece repentinamente el dueño de la Hacienda, quien les había prometido un terreno en agradecimiento por haberlo salvado de un intento de secuestro. Para hacer respetar la última voluntad de Octavio, ‘La Gaviota’ se encuentra con Sebastián Vallejo, hijo de Octavio. Tras el flechazo instantáneo entre ellos, nace un amor imposible pues Sebastián ya estaría comprometido con Lucía Sanclemente. Para lograr estar juntos, 'La Gaviota' y Sebastián tendrán que luchar contra las barreras que los separan, siendo dos almas que pertenecen a mundos diferentes.

Así que ya lo sabes, próximamente podrás disfrutar de esta gran historia de amor por las pantallas de Azteca UNO.