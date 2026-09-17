“Huele a algodón de azúcar": Manelyk revela su SECRETO en La Granja VIP para oler delicioso de pies a cabeza… ¡y hasta en la zona íntima!

Dentro de las exigentes condiciones de vida que impone La Granja VIP, donde las tareas del campo, la tierra y el contacto diario con los animales forman parte de la rutina, mantener una imagen impecable parece una misión casi imposible. Sin embargo, para Manelyk González la higiene personal y el glamour no se negocian bajo ninguna circunstancia.

Durante un momento de descanso previo al baño, Mane decidió abrir las puertas de su rutina diaria y compartir con la audiencia el misterio detrás de esa imagen impecable que logra mantener día a día. Porque tal como ella dijo: “podremos estar en una granja, pero nunca fachosas”.

En un recorrido detallado por su bolsa de aseo personal, la también empresaria destapó los productos clave con los que logra mantenerse fresca de pies a cabeza en todo momento. La influencer fue desglosando cada uno de los elementos, donde mostró desde el zacate hasta las cremas que usa para sobrellevar la estancia rural.

Sin embargo, hubo no que particularmente llamó la atención y que Manelyk asegura que "huele a algodón de azúcar", explicando que se trata de una crema para la zona íntima que se ha convertido en uno de sus productos de higiene favoritos por lo que no dudó en llevárselo durante su estancia en La Granja VIP Segunda Temporada.

¿Dónde ver el 24/7 de La Granja VIP?

Si quieres seguir cada movimiento de los granjeros, el 24/7 de La Granja VIP Segunda Temporada está disponible en vivo para que no te pierdas sus conversaciones, alianzas, conflictos y momentos inesperados. La transmisión completa puede seguirse a través de Disney+, plataforma que ofrece acceso multicámara durante las 24 horas del día.

Además, puedes disfrutar de las galas de lunes a viernes a las 8:30 pm y los domingos a partir de las 8:00 pm por las transmisiones de Azteca UNO por televisión abierta, así como consultar el contenido oficial de TV Azteca.

