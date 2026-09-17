Alfredo Adame predice que Kunno no tarda en traicionar a Manelyk en La Granja VIP: “Va a apuñalarla por la espalda”

La Noche de Asamblea está con todo en La Granja VIP y ya dejó al descubierto que las estrategias han entrado en una fase de juego sucio. Con las nominaciones cara a cara al límite, las alianzas dentro del rancho ya están muy marcadas con dos frentes claramente definidos, encabezados principalmente por Niurka Marcos y Manelyk González.

Sin embargo, más allá de la aparente lealtad entre los habitantes, las lecturas tácticas desde fuera de la granja prometen sacudir por completo el mapa de poder en los próximos días en La Granja VIP . O al menos así lo prevén los jueces.

Alfredo Adame apuesta porque Kunno traicionará a Manelyk en La Granja VIP

Durante la transmisión estelar de La Granja VIP , Alfredo Adame soltó una contundente predicción que dejó sorprendidos a los analistas del reality. Contrario a la percepción general de que Mane lleva las riendas de su bando, el polémico conductor sostuvo con firmeza que el verdadero cerebro y líder estratégico de ese grupo es en realidad Kunno.

Pese a que el panel de comentaristas mostró su desacuerdo ante dicha afirmación, coincidieron en que el creador de contenido necesita marcar distancia respecto a Manelyk González para brillar con luz propia, pues cuenta con el carácter y la personalidad suficiente para encabezar su propia facción sin depender de nadie.

Fiel a su estilo picante y directo, Adame profundizó en su análisis sobre la dinámica interna entre los influencers, asegurando que la armonía entre ambos tiene fecha de caducidad por la propia naturaleza de la competencia. "Aquí el que apuñala es el que avanza", sentenció, augurando que la ambición terminará por romper el pacto de amistad. Según la perspectiva de Alfredo, Kunno no tardará en dar el golpe definitivo contra su compañera y amiga.

¿Cómo ver en vivo La Granja VIP?

El desenlace de esta predicción y los momentos posteriores a la Asamblea de La Granja VIP pueden seguirse en tiempo real las 24 horas del día mediante la señal ininterrumpida de Disney+, además de las galas transmitidas de lunes a viernes a las 8:30 pm y los domingos a las 8:00 pm por la pantalla de Azteca UNO.

