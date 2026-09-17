¿Qué hacer con las botellas de vidrio de refresco? 4 ideas creativas para darle una segunda vida:
Estas son algunas de las mejores manualidades caseras que puedes hacer para reciclar tus botellas de vidrio:
En muchas casas mexicanas a veces solemos tener algunos envases que en realidad pocas veces usamos, sobre todo como los de vidrio que cada vez son menos comunes, aunque estos pueden tener una segunda vida dentro de tu hogar.
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En esta ocasión te compartiremos algunas manualidades caseras que puedes hacer para darles un nuevo uso y que luzcan de gran manera dentro de tu hogar y de paso aproveches este tipo de objetos al máximo.
¿Qué hacer con los envases de botella de vidrio que ya no usas?
Además de que puedes ayudar al medio ambiente, estas son algunas ideas que puedes considerar para hacer manualidades sencillas y creativas que lucirán muy bien en tu hogar.
- Floreros y jarrones decorativos: Puedes pintar las botellas por completo con pintura de tiza o acrílica para que le sirva como una base aunque también puedes ocupar la técnica de decoupage que abarque la mayoría de la mayoría y finalmente recubrir con barniz para protegerla.
@lucila.trca haz tu propio jarron con botellas de vidrio que tengas💐 #flowervase #flores #bottlevase #botellas #jarronesconestilo #homedecor #creatorsearchinsights ♬ sonido original - u.u
- Lámparas de centro de mesa o flotantes: Otra idea que será una gran manualidad es meter luces LED con baterías dentro de estas botellas translúcidas, ideales para hacer una lámpara de mesa, o si bien lo prefieres, también podrías hacer una colgante perforando parte del cuello.
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- Botella decorada con pintura por dentro: Vierte un chorrito de pintura acrílica de varios colores dentro de una botella transparente. Gírala despacio para que los colores se mezclen haciendo ondas y ponla boca abajo para que escurra el exceso, lo que generará un diseño completamente único.
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- Botella con sal de colores: Para hacer una botella decorativa con sal de colores, solo necesitas frotar tizas de colores sobre sal fina para pintarla y luego vaciarla por capas dentro de una botella transparente. Es una manualidad clásica, fácil y muy bonita para hacer en casa.
@modern.tik0 Fill a small clear glass bottle with layers of fine colored sand #yasmin_reels #shortvideo #reels #sand #colors ♬ الصوت الأصلي - Yasmin