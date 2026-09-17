¿Qué hacer con las botellas de vidrio de refresco? 4 ideas creativas para darle una segunda vida:

En muchas casas mexicanas a veces solemos tener algunos envases que en realidad pocas veces usamos, sobre todo como los de vidrio que cada vez son menos comunes, aunque estos pueden tener una segunda vida dentro de tu hogar.

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En esta ocasión te compartiremos algunas manualidades caseras que puedes hacer para darles un nuevo uso y que luzcan de gran manera dentro de tu hogar y de paso aproveches este tipo de objetos al máximo.

¿Qué hacer con los envases de botella de vidrio que ya no usas?

Además de que puedes ayudar al medio ambiente, estas son algunas ideas que puedes considerar para hacer manualidades sencillas y creativas que lucirán muy bien en tu hogar.

