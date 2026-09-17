7 nombres de santos para ponerle a tu hijo varón si nace en septiembre

Para todas aquellas parejas que están en la dulce espera y aguardando que nazca su bebé, uno de los momentos más complicados es saber elegir el nombre que le pondrán a su hijo, y es que muchos de ellos se guiarán por una tradición, en tanto que otros se dejarán llevar por una tendencia y están quienes les pondrán un nombre de algún santo que aparezca en la Biblia. Si te inclinas por esta última opción, te vamos a compartir los 7 nombres de bebés que podrás ponerle durante el mes de septiembre.

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No hay dudas de que uno de los momentos más complicados para las parejas es poder elegir el nombre de su bebé, ya que por lo general suele haber un conflicto de intereses y de negociación para ver cuál es el nombre que gana. Hay quienes se guiarán por una tradición familiar y en respetar el mismo nombre, otros por algo que está en tendencia, y demás.

Por qué hay que ponerle nombre de santo a tu bebé

Por otro lado, lo que nunca ha cambiado son los nombres de bebé vinculados a santos que aparecen en la Biblia y que todavía se sigue utilizando. Entre las ventajas de ponerle este tipo de nombre a tu hijo es que es una tradición cristiana que busca ofrecerle un modelo de vida virtuoso y protector espiritual. Por este motivo, si tu hijo está por nacer en el mes de septiembre, te vamos a compartir los 7 mejores nombres de santos.

7 nombres de santos para ponerle a tu hijo