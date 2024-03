¿Qué pasó hoy 13 de marzo en el capítulo 33 de Café con Aroma de Mujer? Gaviota considera quedarse en Nueva York

En Café con Aroma de Mujer, Gaviota se destaca en el curso de café. La joven les explica a sus compañeros cómo cuidar los cultivos. Bernardo le informa a su mamá que se irá de la casa. Julia se disgusta. Iván lleva a Lucrecia al hotel La Casona, allí discute con la recepcionista por lo que le dijeron a su esposa. Lucrecia asume que todo fue un malentendido, se siente expuesta y decide retirarse del lugar.

Sebastián ve a Gaviota al otro lado de la calle. La joven se sube a un taxi para que Sebastián no la alcance, sin embargo, él se percata de que Gaviota estaba acompañada de Diana. Lemarcus le explica a Marcela que no podrán vivir juntos hasta que no ganen buen dinero. Él está pensando en ayudar económicamente a su familia. Sebastián va al café de Danilo y pregunta por Gaviota. Diana, quien regresa sola al lugar, le afirma a Sebastián que no conoce a la recolectora.

Marcia visita a Iván en la oficina. Pablo Emilio alerta a Carlos Mario. Danilo manda a publicar en la página web del café la foto de Gaviota cantando, anunciando un evento musical. Álvaro ve la foto y le envía el link a Sebastián. Carlos Mario llega de sorpresa a Café Élite, Marcia ya no estaba allí. Lemarcus y Marcela cocinan para un importante chef en el gastrobar de Carlos. Carlos Mario le ordena a Marcia no volver sola a Café Élite. Iván le pide a Lucrecia que asesore a Marcia con la compra del apartamento.