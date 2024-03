¿Te perdiste el episodio 43 de Café con Aroma de Mujer hoy 27 de marzo? Los celos se apoderan de Sebastián Vallejo

En Café con Aroma de Mujer, Marcela busca a Gaviota en la plaza del pueblo, la recolectora se llena de nostalgia y le exige no volver a hablar de Sebastián. Julia le pide perdón a Bernardo por echarlo de la casa, le suplica que no se vaya, también lo convence de ir al psicólogo. Sebastián le expresa a Iván que no confía en Carlos Mario, no quiere hacer negocios con él.

Bernardo visita al psicólogo, abre sus sentimientos y le cuenta experiencias que vivió de niño en el colegio. Don Pedro le dice a Carmenza que desconfía de la amistad de Iván y Carlos Mario. Marcela le cuenta a Sebastián que Gaviota está en el pueblo con Leonidas. Margarita cita a Wilson en el bar del pueblo, su hijo le envió una carta. Bernardo decide no irse a vivir con Carlos, siente que lo estaba utilizando para escapar de Julia y su familia.

Lemarcus intenta hablar con Marcela y le escribe al celular, ella le explica que viajó a la hacienda. Necesita pensar a solas, se ve triste.